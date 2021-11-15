У Запоріжжі домашній насильник «під кайфом» побив поліцейського

Чоловік, знаходячись під впливом наркотичних засобів, чинив опір співробітникам поліції, а потім вистрибнув з 4-го поверху. В результаті він не отримав тяжкі травми, а щоб його вгамувати та доправити у лікарню правоохоронцям довелося застосувати кайданки.

Ввечері 14 листопада до поліції зателефонувала жителька Хортицького району міста 1964 року народження. Вона благала захистити її від сина-наркомана, який знущається з неї та б’є. На місце виклику прибула мобільна група із протидії домашньому насильству. Потерпіла зустріла поліцейських та провела в квартиру, де знаходився її син 1989 року народження.

Чоловік поводив себе нервово та неадекватно, розмовляючи з уявним другом. Працівники поліції під час поверхневого огляду, виявили у домашнього насильника зіп-пакет з кристалічною речовиною білого кольору. Після цього, він накинувся на одного з поліцейських, звалив з ніг і почав бити руками. Засіб подразливої дії, який застосували працівники мобільної групи, не подіяв на агресора. Він вирвався з рук поліцейських, побіг до своєї кімнати та вистрибнув з балкону четвертого поверху.

Майже неушкодженого чоловіка поліцейські виявили поблизу будинку. Спільно з працівниками нарядів поліції, які прибули на допомогу, до агресивного правопорушника застосували кайданки та на кареті швидкої супроводили до міської лікарні, де чоловіку надали медичну допомогу.

Також на місце події прибули працівники слідчо-оперативної групи відділу поліції № 5 Запорізького районного управління. Вони задокументували факт вилучення зіп-пакету з кристалічною речовиною білого кольору та зафіксували факт нанесення тілесних ушкоджень працівнику поліції. Останнього направили на проходження судово-медичної експертизи.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.2 ст.345 «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». За вчинені дії, фігуранта може бути покарано обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо: На Запоріжжі поліцейські вилучили з незаконного обігу підакцизні товари на суму майже 500 тисяч гривень.

Відділ комунікації поліції Запорізької області