У Запоріжжі дві шахрайки з паспортами РФ під виглядом «зняття порчі» заволоділи грошима пенсіонерки в сумі понад 41 тисяча гривень

Маніпулюючи материнськими почуттями, зловмисниці викрали заощадження 86-річної жінки. Правоохоронці встановили особи фігуранток та в результаті низки обшуків за їхніми адресами вилучили речові докази. Наразі їх перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.

За фактом злочину, передбаченого ч.4. ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України, слідчі відділу поліції №3 (Шевченківський) Запорізького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження.

У результаті слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили обставини події. Як виявилось, до потерпілої на вулиці підійшла незнайомка, назвалась «ворожкою» та попередила, що на неї чекає велике горе – похорон сина. У цей час нібито випадкова перехожа впізнала «ворожку» та переконливо засвідчила її «компетентність». Далі обидві зловмисниці запевнили літню жінку, що біду можна відвернути, знявши «порчу».

Схвильована матір, не роздумуючи, виконала всі вказівки невідомих – винесла з квартири гроші для здійснення ритуалу й поклала їх у пакет. Одна з фігуранток здійснила на пакеті «магічні» дії та повернула жінці з умовою не відкривати якийсь час і потримати під подушкою. Лише через деякий час пенсіонерка виявила відсутність купюр та звернулась до поліції.

Оперативники встановили, що до злочину причетні дві мешканки сусідньої області, 36 та 45 років.

20 жовтня оперативники та слідчі відділу поліції №3 Запорізького РУП разом з працівниками управління карного розшуку під процесуальним керівництвом Шевченківської окружної прокуратури та за силової підтримки спецпризначенців КОРД провели низку обшуків за місцями мешкання фігуранток та вилучили речові докази протиправного вчинку, а також паспорти російської федерації, що посвідчують їхнє громадянство.

Фігурантці-«ворожці» інкримінують крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану (ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

На цей час вирішується питання щодо повідомлення про підозру в скоєнні злочину її поплічниці, а також – щодо обрання обом запобіжних заходів.

Правоохоронці вживають заходів для встановлення причетності жінок до скоєння інших правопорушень на території міста та області. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області