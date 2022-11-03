У Запоріжжі головну бухгалтерку лікарні судитимуть за розтрату майже півмільйона гривень

Прокурори Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя скерували до суду обвинувальний акт стосовно головної бухгалтерки одного з комунальних медичних закладів Запоріжжя за фактом розтрати чужого майна, вчиненого у великих розмірах та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України).

Розслідуванням встановлено, що підозрювана під вигаданим приводом виконання договірних зобов’язань переказала майже 500 тис. грн із поточного рахунка лікарні на розрахункові рахунки комерційної структури, засновником та одночасно керівником якої вона є. При цьому на момент здійснення грошового переказу будь-які господарські правовідносини між вказаними установами були відсутні. Незаконно отримані півмільйона гривень жінка витратила на погашення боргів власної фірми та інші потреби.



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура