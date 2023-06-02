У Запоріжжі голову однієї із МСЕК вимагала хабарі за ухилення від мобілізації

Посадовиця за «винагороду» видавала довідки про присвоєння групи інвалідності чоловікам з метою уникнення призову на військову службу. За місцем її мешкання вилучено 88 тисяч доларів та півмільйона гривень, отриманих злочинним шляхом. Зловмисниці повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчими СУ ГУНП в Запорізькій області під оперативним супроводом працівників УСБУ в Запорізькій області та процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури викрито злочинну схему видачі головою однієї із місцевих МСЕК довідок про надання чоловікам призовного віку групи інвалідності з метою уникнення призову їх на військову службу під час мобілізації.

18 травня правоохоронцями на «гарячому» задокументовано факт вимагання та отримання зловмисницею неправомірної вигоди в сумі 2 тисячі доларів США та 5 тисяч гривень.

З метою встановлення всіх обставин злочинної схеми на території міста проведено ряд обшуків, за результатами яких за місцем мешкання хабарниці виявлено та вилучено 88 тисяч доларів США та 500 тисяч гривень, а також записи із «чорною бухгалтерією», що свідчить про системний характер її злочинних дій.

Судом накладені арешти на вилучені грошові кошти здобуті злочинним шляхом.

19 травня зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

За клопотанням слідчого судом ухвалено рішення про відсторонення фігурантки від виконання посадових обов’язків. Наразі проводяться заходи для встановлення причетних осіб до незаконного збагачення. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: У Запоріжжі поліцейські викрили чоловіка, який за гроші намагався уникнути мобілізації

Відділ комунікації поліції Запорізької області