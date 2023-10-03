У Запоріжжі громадський діяч обіцяв за $5000 «вирішити питання» про непридатність до військової служби

За гроші фігурант обіцяв військовозобов’язаному вплинути на рішення посадової особи медичної установи щодо оформлення йому фіктивних документів про наявність неіснуючих захворювань. Порушника затримали під час отримання ним частини неправомірної вигоди в сумі 10 тисяч гривень.

У межах відкритого кримінального провадження слідчі обласного главку поліції разом із оперативниками УСР в Запорізькій області під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури, задокументували злочинну діяльність 58-річного запоріжанина.

Керівник місцевої громадської організації з метою особистого збагачення вступив у злочинну змову з посадовою особою одного з медичних закладів обласного центру. Фігурант обіцяв чоловікові призивного віку безперешкодне оформлення та видачу фіктивної медичної документації, що є підставою для отримання групи інвалідності та подальшого виключення з військового обліку. Оформлення вказаної документації передбачало складання фіктивних виписок, довідок, описів, результатів МРТ, УЗД з неіснуючими захворюваннями, які в подальшому зловмисник планував надати до ВЛК та обласного МСЕК для зняття з військового обліку або надання групи інвалідності. Вартість таких послуг становила 5 тисяч доларів США.

28 вересня поліцейські затримали зловмисника під час отримання чергової частини неправомірної грошової вигоди у сумі 10 тисяч гривень. Речові докази вилучені.

Дії фігуранта кваліфіковані за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. За інкримінованою статтею йому може загрожувати позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Запорізької області