У Запоріжжі групу осіб викрили у перевезенні контрафактного тютюну на суму майже 2,5 мільйона гривень 

Впродовж минулого тижня з незаконного обігу вилучено більше 60 тисяч пачок цигарок без відповідних документів та акцизного маркування. Весь нелегальний вантаж вилучено та направлено на експертне дослідження. Тривають слідчі дії.

В умовах воєнного часу запорізькі поліцейські спільно з працівниками прокуратури постійно вживають заходи щодо попередження та припинення кримінальних правопорушень, які посягають на економічні інтереси держави.

Так, 22 липня працівники відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Запорізькій області спільно зі слідчими відділу поліції № 2 Запорізького районного управління, відпрацьовуючи отриману оперативну інформацію, на одному з поштових відділень у Жовтневому районі Запоріжжя викрили чоловіка під час отримання партії контрафактного товару. Запоріжець, 1982 року народження, отримав посилку, в якій були виявлені 10 тисяч пачок тютюнових виробів без акцизу.

За даним фактом слідчим відділу поліції № 2 Запорізького РУП, за погодженням з окружною прокуратурою, було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

В ході проведення слідчих дій було встановлено, що фігурант чекає на отримання ще однієї партії контрафакту. 27 липня ще 11 тисяч цигарок без марок акцизу було вилучено з поштового відділення.

Також в провадженні слідчих відділу поліції № 4 Запорізького районного управління перебувають матеріали кримінального провадження, відкритого за фактом збуту підроблених марок акцизного податку (ст. 199 Кримінального кодексу України), фігурантами якого є місцеві мешканці 1970 та 1981 років народження.

26 липня в рамках проведених слідчо-оперативних дій, працівники відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП області в центрі міста зупинили автомобіль «Opel Vivaro», за кермом і на пасажирському сидінні якого знаходились зазначені громадяни.

Під час огляду салону мінівена поліцейські виявили велику кількість тютюнових виробів. На місце події була викликана слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Запорізького РУП. Власники не змогли надати відповідних документів на перевезення вантажу. Крім того, на товарі були відсутні акцизні маркування.

Всі контрафактні цигарки різних марок загальною кількістю 29 тисяч 500 пачок вилучено та направлено на експертне дослідження.

Наступного дня, 27 липня, працівники поліції отримали вантаж, що надійшов на ім’я фігурантів на одне з поштових відділень у Комунарському районі міста. Слідчі відділу поліції № 4 Запорізького РУП нарахували ще 12 500 пачок цигарок. За цінами «чорного ринку» загальна сума вилученого контрафакту за ці два дні склала півтора мільйона гривень. Всю продукцію фігуранти планували збувати в торгівельних павільйонах Запоріжжя.

За даним фактом слідчим, за процесуальним керівництвом Комунарської окружної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає штраф від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Досудові розслідування тривають.

Відділ комунікації поліції Запорізької області