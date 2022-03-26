У Запоріжжі кіберполіція викрила молодика у шахрайстві під виглядом надання послуг перевезення за кордон

Фігурант спілкувався в месенджері з особами, які мали намір виїхати за межі України. В якості передплати за надання послуги отримував від людей гроші, проте перевезень не здійснював. Ведеться досудове розслідування.

12 березня працівниками кіберполіції виявлений телеграм-канал «Проводим через границу», на якому пропонувалася послуга щодо перетину кордону. Правоохоронцями встановлено, що 20-річний мешканець Запоріжжя, користуючись ситуацією в країні, пропонував людям безпечні перевезення з території України за кордон. З бажаючими виїхати він спілкувався у месенджері, пояснював, що для цього їм потрібно в якості передплати відправити 1500 грн.

Для цього фігурант заздалегідь підготовив банківську картку, оформлену на іншу людину, на яку потерпілі відправляли частину грошових коштів. Після того, як шахрай отримував гроші на свою картку, з усіма потерпілими переривав зв’язок. На теперішній час встановлено, що зловмисник у такий спосіб ошукав п’ять громадян.

За даним фактом слідчим відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області