У Запоріжжі кіберполіція викрила ув’язненого у шахрайському заволодінні грошима підприємств

За попередніми підрахунками, у такий спосіб він ошукав понад 30 громадян з різних регіонів України.

Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру. Тривають слідчі дії.

Співробітники відділу протидії кіберзлочинам в Запорізькій області в рамках досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України припинили протиправну діяльність 39-річного чоловіка, який на даний час відбуває покарання у Вільнянському слідчому ізоляторі за скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що фігурант телефонував до співробітників підприємств та організацій, представлявся керуючим цих закладів та наказував їм перерахувати з каси установи гроші на вказану ним банківську картку, мотивуючи це робочими питаннями. Після отримання коштів зловмисник блокував номери телефонів «своїх співробітників».

1 грудня працівники кіберполіції спільно зі слідчим Вознесенівського відділення поліції та за оперативним сприянням працівників Вільнянської установи виконання покарань № 11, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури провели санкціонований обшук у камері засудженого. В ході якого правоохоронці виявили та вилучили сім-картки мобільних операторів, мобільні телефони та чорнові записи.

За попередніми підрахунками, у такий спосіб фігурант ошукав понад 30 громадян з різних регіонів України. Наразі поліцейські встановлюють остаточну кількість потерпілих та суму завданих їм збитків. Крім того, вирішується питання повідомлення шахраю про підозру.

Відділ комунікації поліції Запорізької області