У Запоріжжі на хабарі у 10 тисяч доларів затримали слідчого

У Запоріжжі СБУ викрила слідчого поліції на отриманні хабара. Правоохоронець вимагав 10 тисяч доларів з підозрюваного у кримінальному провадженні.

Силовики СБУ викрили слідчого одного з районних управлінь ГУНП у Запорізькій області на отриманні неправомірної вигоди.

Як встановлено слідством, правоохоронець вимагав гроші з місцевого мешканця, якого підозрюють у вчиненні тяжкого злочину та готуються взяти його під варту. За 10 тисяч доларів поліцейський «гарантував» підозрюваному пом’якшення міри запобіжного заходу.

Підозрюваного у хабарництві поліцейського затримали прямо у центрі Запоріжжя, коли він отримував усю суму «матеріальної допомоги» у гривневому еквіваленті. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою. // tv5.zp.ua