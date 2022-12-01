У Запоріжжі небайдужий громадянин затримав зухвалого грабіжника

В центрі міста серед білого дня зловмисник пограбував пенсіонера. Завдяки рішучим діям випадкового перехожого втекти з місця злочину зловмиснику не вдалось. Наразі правопорушник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За пограбування, вчинене в умовах воєнного стану, йому може загрожувати від 7 до 10 років позбавлення волі.

30 листопада о 13:00 до відділу поліції №1 Запорізького райуправління від 26-річної запоріжанки надійшло повідомлення про пограбування у Вознесенівському районі. Жінка вказала, що вона з чоловіком щойно бачила як невідомий зловмисник штовхнув літнього чоловіка, вирвав його барсетку та намагався втекти. Його наздогнав та затримав її чоловік.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції, що прибула на виклик, задокументувала правопорушення та доставила фігуранта до відділу поліції. Правопорушником виявився 41-річний чоловік, який у минулому вже мав проблеми з законом.

Працівники поліції затримали фігуранта в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та вилучили у нього награбоване майно.

Наразі слідчим за погодженням з Вознесенівською окружною прокуратурою затриманому вже повідомлено про підозру у злочині, передбаченому ч. 4 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України та вирішується питання обрання запобіжного заходу.

В ході досудового розслідування перевіряється причетність фігуранта до аналогічних злочинів, вчинених на території міста та області.

Наголошуємо, що на осіб, які вчиняють злочини в умовах воєнного стану, чекає посилена відповідальність і більш суворе покарання.

Висловлюємо вдячність подружній парі за надану допомогу в розкритті даного злочину. В цей нелегкий час особливо цінним є прояв мужності, чуйності та людяності. В темряві добре видно світлих людей!

Нагадаємо: У Запоріжжі поліцейські затримали грабіжника

Відділ комунікації поліції Запорізької області