У Запоріжжі нетверезий водій збив неповнолітню дитину та її матір

Поліцейські затримали зловмисника

Дорожньо-транспортна пригода сталася учора, 29 листопада, близько 16:20 у Шевченківському районі міста.

Обставини автопригоди встановлювали слідчі з розслідування злочинів у сфері транспорту та слідчо-оперативна група Запорізького районного управління поліції.

Поліцейські з’ясували, що 49-річний водій «Lada Vesta», перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під час руху по вулиці Чарівній скоїв наїзд на двох пішоходів, які перетинали проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок події 35-річна жінка отримала перелам ноги, а її неповнолітня донька, 2006 року народження, – тяжку травму голови. Наразі дитина перебуває у відділенні інтенсивної терапії.

За висновком медичного огляду, в керманича – «гостра інтоксикація алкоголем».

Чоловіка затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Його транспортний засіб вилучено та поміщено на територію штрафмайданчика.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України, слідчі готують водію повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Поліція звертається до свідків ДТП або водіїв транспортних засобів, які мають відеозаписи, що стосуються вказаної події, із проханням відгукнутись та звернутись за телефоном (098) 862-72-92 або 102.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області