У Запоріжжі невідомі сокирами порубали автомобіль адвокатки

Невідомі пошкодили сокирами припаркований автомобіль та залишили знаряддя вчинення злочину на місці події. За цим фактом відкрито кримінальне провадження.

Інформація про вчинений злочин надійшла до чергової частини поліції вчора о 18:10. На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (Вознесенівський) Запорізького управління поліції.

Поліцейські вилучили речові докази та розпочали комплекс слідчо-оперативних заходів з метою встановлення обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 399 (Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області