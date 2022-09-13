У Запоріжжі оперативно затримали чоловіка, який убив трьох своїх родичів

Планував спершу їх обікрасти, але вони стали на заваді.

У Запоріжжі правоохоронці оперативно розкрили потрійне вбивство.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Запорізької області.

Повідомлення про трьох убитих надійшло на спецлінію 102 вчора близько 7.50 ранку.

Під час проведення невідкладних оперативних заходів вдалося швидко встановити обставини та особу зловмисника. Ним виявився близький родич загиблих – 29 річний житель Запоріжжя.

“Оперативники з’ясували, що 11 вересня, близько 5-ї ранку, молодик прийшов до будинку, де мешкали його рідні, маючи намір заволодіти їхнім майном та грошима. Планам “візитера” завадили бабуся та дід, які на той момент вже прокинулися. Щоб прибрати небажаних свідків, він жорстоко зарубав їх сокирою. Розуміючи, що в будинку перебуває також його власний батько, злочинець і його позбавив життя. Сокиру фігурант викинув біля річки неподалік місця події, а повернувшись до себе додому, спробував змити з одягу сліди крові”, – розповіли в поліції.

Правоохоронці зібрали достатню доказову базу причетності підозрюваного до скоєння злочину. Вони вилучили знаряддя вбивства і скерували на експертизу.

Підозрюваного затримали і повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Чоловікові загрожує позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. // LB.ua