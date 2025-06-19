У Запоріжжі оперативно затримали зловмисника, який застрелив чоловіка

Подія сталася у Дніпровському районі. Під час конфлікту чоловік кілька разів вистрелив у знайомого. Потерпілий загинув, а стрілок втік. За добу правоохоронці розшукали зловмисника та повідомили йому про підозру. Йому загрожує до 15 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

16 червня близько 15:30 46-річний містянин посварився зі своїм 44-річним знайомим. Коли молодший із чоловіків попрямував до свого автомобіля, опонент став його переслідувати й здійснив у нього щонайменше п’ять пострілів. Від наскрізних вогнепальних поранень потерпілий помер на місці, а зловмисник втік.

На території області негайно ввели в дію спеціальний оперативний план «Сирена». На розшук нападника зорієнтували усі наряди поліції. Правоохоронці на місці події зібрали речові докази, опитали свідків і опрацювали відеозаписи з камер спостереження. Аналіз зібраної інформації дав змогу встановити особу фігуранта, який переховувався.

17 червня оперативники управління карного розшуку обласного главку та Запорізького райуправління поліції встановили його місце перебування. За підтримки спецпризначенців КОРД зловмисника затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури повідомили затриманому про підозру. Йому інкримінували ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області