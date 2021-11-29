У Запоріжжі подружжя викрили у привласненні 2-х мільйонів гривень

Фігуранти у соцмережах продавали неіснуючий товар. Головною умовою купівлі була передплата. За попередніми даними, зловмисники ошукали близько 1000 громадян.

Правопорушення викрили співробітники кіберполіції Запоріжжя спільно зі слідчим відділом Мелітопольського районного управління поліції.

Правоохоронці встановили, що злочинну схему організувала 20-річна жителька області спільно із 21-річним співмешканцем. Пара у соціальній мережі створювала фейкові Інтернет-магазини. Там вони розміщували оголошення про продаж одягу та взуття. На сторінках, де було майже 80 тисяч підписників, розміщували позитивні відгуки про свою роботу. Від покупців вимагали передплату, а після одержання грошей – зникали.

Таким чином зловмисники ошукали близько тисячі громадян. Сума збитків, завданих потерпілим, сягає понад 2 мільйони гривень.

Правоохоронці провели обшуки в автомобілі та за місцем мешкання фігурантів. За результатами вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-карти, банківські карти, «чорнові записи» та майже 2 мільйони гривень, походження яких співмешканці пояснити не змогли.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання про оголошення фігурантам про підозру. За скоєне правопорушникам загрожує до восьми років ув’язнення.

Процесуальне керівництво здійснює Мелітопольська окружна прокуратура.

Департамент кіберполіції Національної поліції України