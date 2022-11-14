у запоріжжі поліцейські припинили роботу 9 підпільних гральних закладів

Організатори незаконного бізнесу маскували заклади під приміщення, у яких ніхто не провадить господарську діяльність. На фасадах приміщень не було ані вивісок, ані графіків роботи, а вхід до закладів був оснащений камерами відеоспостереження та дистанційним відкриттям. Доступ – тільки «перевіреним» клієнтам.

Під час оперативно-профілактичних відпрацювань території міста у п’яти районах було виявлено ретельно законспіровані ігрові заклади.

12 листопада працівники управління карного розшуку та слідчого управління, співробітники територіальних підрозділів поліції за силової підтримки спецпризначенців БПОП ГУНП в області провели дев’ять одночасних обшуків у зазначених закладах.

У результаті заходів правоохоронці вилучили понад 100 системних блоків, іншу комп’ютерну техніку, різноманітне обладнання для онлайн казино, чорнові записи та понад 14 тисяч гривень, ймовірно здобутих злочинним шляхом.

Усю вилучену техніку направлено на експертне комп’ютерно-технічне дослідження.

Під час обшуків правоохоронці застали адміністраторів закладів та клієнтів, які в цей час активно користувались ігровою технікою. Відносно присутніх складено 36 протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 181 (Азартні ігри, ворожіння в громадських місцях) КУпАП. Всім вказаним особам вручено повістки до центрів комплектування та соціальної підтримки.

Наразі правоохоронці встановлюють організаторів незаконного бізнесу та усіх причетних до незаконного збагачення.

До суду направлені клопотання щодо накладення арешту на вилучене майно, за допомогою якого надавалися послуги у гральній сфері.

У кримінальних провадженнях, відкритих за фактами злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 (Зайняття гральним бізнесом) Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування під процесуальним керівництвом окружних прокуратур відповідних районів.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу у розмірі від 17 000 до 680 000 гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на 1 рік.

Шановні громадяни, якщо Вам відомо про функціонування гральних залів, повідомляйте на спецлінію «102». Анонімність гарантується.

Головне управління Національної поліції в Запорізькій області