У Запоріжжі поліцейські розкрили вбивство чоловіка

Чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили в одній з теплотрас Олександрівського району. Правоохоронці проведи комплекс необхідних слідчо-оперативних дій, встановили обставини події та особу фігуранта.

7 квітня до відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення, що під час гасіння пожежі в системі теплопостачання було виявлено обгорілий труп безхатченка.

У розкритті злочину були задіяні слідчі та оперативники обласного главку та відділу поліції № 2 Запорізького РУП.

Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 45-річний чоловік, який не мав постійного місця мешкання та жив у теплотрасі. Медики виявили у нього на тілі два ножових поранення.

За цим фактом слідчими відділу поліції № 2 Запорізького РУП відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У результаті низки проведених слідчих та оперативно-розшукових заходів співробітники поліції з’ясували, що до вбивства причетний 55-річний безхатченко, раніше судимий за скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів.

Того дня, близько 11:00, зловмисник перебував у теплотрасі разом із загиблим.

На ґрунті особистих неприязних стосунків між ними виник конфлікт, у результаті якого чоловік наніс декілька ударів ножом у ділянки грудної клітини

та попереку своєму опонентові. Від отриманих травм останній загинув на місці.

Щоб уникнути кримінальної відповідальності за скоєне, злочинець виїхав за межі області.

Правоохоронці встановили місцезнаходження вбивці. Наразі чоловік перебуває в слідчому ізоляторі. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Вознесенівської окружної прокуратури.

Нагадаємо: За останній місяць запорізькі поліцейські припинили на блокпостах понад 70 кримінальних та більше тисячі адміністративних правопорушень.

Відділ комунікації поліції Запорізької області