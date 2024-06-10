У Запоріжжі поліцейські вилучили у чоловіка безакцизні тютюнові вироби на суму понад 300 000 гривень

Керманича з нелегальним вантажем зупинили у Дніпровському районі міста. Правоохоронці вилучили у нього близько 7700 пачок цигарок без марок акцизного податку. Правопорушення задокументувала слідчо-оперативна група. Триває досудове розслідування.

В одному з перевірочних пунктів обласного центру працівники сектору спеціальної поліції Запорізького районного управління зупинили мікроавтобус під керуванням 37-річного місцевого жителя. Під час перевірки автомобіля поліцейські виявили чисельні пакунки з тютюновими виробами без марок акцизного податку.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Як пояснив чоловік, підакцизний товар в подальшому він планував збути. Відтак поліцейські вилучили близько 7700 пачок цигарок на загальну суму в понад 300 000 гривень, а також – авто правопорушника.

Під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури слідчі відкрили кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 статті 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Протидія продажу безакцизної продукції триває. З початку року поліцейські територіальних підрозділів ГУНП в Запорізькій області склали 237 протоколів про адміністративні правопорушення щодо незаконної торгівлі тютюновими виробами, а також відкрили 2 кримінальних провадження за ч. 1 статті 204 Кримінального кодексу України.

Загалом в межах адміністративних проваджень виявлено та вилучено понад 33500 пачок тютюнових виробів (без марок акцизного податку або – з марками невстановленого зразка), майже 7 кілограмів сировини тютюну, 150 пристроїв для куріння. Загальна сума вилученого – понад 2 000 000 гривень.

Відділ комунікації поліції в Запорізькій області