У Запоріжжі поліцейські виявили схрон з боєприпасами та вибухівкою (відео)

Серед вилученого – боєприпаси до різних видів зброї, складові частини до них, тротилові шашки. У межах відкритого кримінального провадження правоохоронці встановлюють походження боєприпасів та осіб, причетних до їх зберігання.

Працівники Національної поліції проводять системні та комплексні заходи з протидії нелегальному обігу зброї. В межах їх проведення правоохоронці отримали інформацію про незаконне зберігання великої кількості боєприпасів на території Запоріжжя. В ході подальших слідчо-оперативних заходів вдалося встановити місцезнаходження схрону – приміщення на території гаражного кооперативу.

20 червня оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області, слідчі Запорізького обласного управління поліції із залученням фахівців вибухотехнічної служби провели обшук у гаражі та вилучили велику кількість боєприпасів, складових до них та вибухові речовини:

– майже 29 тисяч набоїв калібру 7,62 та 5,45;

– 63 комплекти порохового метального заряду до артснарядів;

– 3 постріли до гранатометів;

– 51 підривач;

– 46 корпусів до різних гранат;

– 11 детонаторів та 600 г тротилу.

Вилучені боєприпаси направлені до Запорізького НДЕКЦ МВС України для проведення судово-балістичної експертизи.

Кримінальне провадження розслідується за статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура міста Запоріжжя. Правоохоронці встановлюють канали надходження боєприпасів, осіб причетних до організації схрону та мету зберігання.

Відділ комунікації поліції Запорізької області

(за матеріалами Департаменту стратегічних розслідувань

Національної поліції України)