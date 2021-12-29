У Запоріжжі поліцейські затримали двох осіб за напад на жінку з інвалідністю

Під виглядом працівників поштового відділення, чоловік та жінка увірвалися до квартири городянки, яка пересувається за допомогою колісного крісла. Погрожуючи застосувати насилля, вони заволоділи золотими прикрасами і мобільним телефоном. Зараз обох зловмисників затримано в порядку ст. 208 КПК України.

28 грудня близько 16-ї години до відділу поліції № 2 Запорізького районного управління надійшло повідомлення від жительки Олександрівського району про те, що у власній квартирі на неї напали невідомі особи. Жінка зателефонувала до поліції одразу після зникнення зловмисників та описала їх прикмети та одяг. Завдяки цьому, чергові наряди поліції оперативно отримали опис правопорушників та розпочали пошукові заходи з відпрацювання прилеглої території.

Схожих за прикметами чоловіка та жінку помітили та затримали на території району працівники наряду патрульної поліції. Слідчо-оперативною групою відділу поліції № 2 у жінки було виявлено та вилучено викрадені золоті каблучки та мобільний телефон потерпілої.

Особи правопорушників встановлено. Це раніше засуджений чоловік 1985 року народження і жінка 1993 року народження, яка також вже притягувалася до кримінальної відповідальності.

Як розповіла поліцейським потерпіла, вони подзвонили до квартири та представилися працівниками пошти. Коли ж жінка, яка пересувається за допомогою колісного крісла, відчинила вхідні двері, зловмисники увірвалися до приміщення, скрутили їй руки та затулили рота, погрожуючи насиллям, якщо почне кричати. Нападники забрали дві золоті каблучки і мобільний телефон.

Слідчим поліції за даним фактом розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.187 «Розбій» Кримінального кодексу. Зараз обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу.

Вирішується питання повідомлення фігурантам про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За розбій, поєднаний з проникненням у житло, кримінальники отримають новий строк покарання — від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо: Запорізькі поліцейські розшукали нападника на жителя міста та повідомили про підозру у скоєнні розбою.

Відділ комунікації поліції Запорізької області