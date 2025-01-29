У Запоріжжі поліцейські затримали ще трьох паліїв автівок військовослужбовців

На замовлення російських спецслужб двоє жінок та чоловік спалили три автомобілі військових. Правоохоронці викрили зловмисників саме під час виконання завдання куратора рф. За скоєне їм загрожує до 10 років ув’язнення.

У ході слідчо-оперативних заходів поліцейські Запорізького райуправління поліції встановили, що троє жителів обласного центру були завербовані та виконували злочинні вказівки спецслужб країни-агресора, що полягали в знищенні транспорту військових.

Безпосередній зв’язок куратори з рф дистанційно тримали з 19-річною жителькою Запоріжжя. Їй надавали вказівки та умови їх виконання. До злочинної діяльності дівчина залучила свого 24-річного співмешканця та безробітну 25-річну товаришку. Хлопець у нічний час підпалював транспорт захисників, а подруга фільмувала виконану «роботу».

У період з 18 до 23 січня вони підпалили три автомобілі українських захисників у Дніпровському районі обласного центру.

23 січня оперативники затримали зловмисників одразу після підпалу чергової «цілі». Під час обшуків у них вилучили мобільні телефони із доказами злочинної діяльності на користь рф, а в їхніх оселях – порожні ємності з-під легкозаймистих речовин, медичні рукавички, маски, банківські картки та ноутбук.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили затриманим про підозру. Їм інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області