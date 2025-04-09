У Запоріжжі поліцейський застосував вогнепальну зброю проти озброєного ножем правопорушника

У Дніпровському районі 44-річний раніше судимий за тяжкий злочин чоловік погрожував продавчиням магазину ножем та влаштував сварку з власником закладу. На вимогу поліцейського патруля припинити протиправні дії не відреагував, навпаки – кинувся у їхній бік. Працівник поліції, маючи законні на те підстави, був змушений двічі вистрілити йому в ногу, щоб зупинити.

8 квітня близько 10:40 години озброєний ножем чоловік зайшов у магазин, з ножем в руках чіплявся до продавчинь та висловлював погрози. На подію негайно відреагував піший патруль.

На неодноразові вимоги правоохоронців кинути ножа й припинити протиправні дії він відреагував агресивно й різко спробував до них наблизитися. Це дало підставу працівнику поліції привести вогнепальну зброю у бойову готовність та двічі вистрілити фігуранту в ногу. З вогнепальними пораненнями чоловіка доправили до медзакладу та затримали на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Правова кваліфікація – ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації поліції Запорізької області