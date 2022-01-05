У Запоріжжі поліція розшукує підозрюваного у замаху на умисне вбивство

В результаті стрілянини постраждав 27-річний місцевий житель.

4 січня близько 23 години до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в одному з під’їздів будинку по вулиці Волгоградській невідомий здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї.

В результаті до місцевої лікарні з вогнепальними пораненнями доставили 27-річного чоловіка. За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 (Замах на кримінальне правопорушення), ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Вживаються заходи щодо встановлення особи і місцезнаходження злочинця.

Відділ комунікації поліції Запорізької області