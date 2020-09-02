У Запоріжжі поліція відкрила кримінальне провадження стосовно жінки, яка погрожувала підірвати потяг

Жителька Запорізької області, яка їхала в потязі сполученням «Київ – Маріуполь» вимагала його зупинити та погрожувала вибухом у разі відмови.

1 вересня о 02:25 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області по спецлінії «102» надійшло повідомлення від жінки. Громадянка вимагала зупинити потяг, в якому їде, а у разі відмови погрожувала замінувати і підірвати його.

Працівники поліції з’ясували, що дзвінок надійшов з мобільного телефону, номер було одразу визначено і встановлено, що на момент надходження повідомлення, потяг сполученням «Київ – Маріуполь» вже прямував із Запоріжжя до Києва.

Подальшими оперативно-пошуковими діями, працівники поліції встановили особу телефонної «мінерши». Нею виявилася жителька міста Енергодар 1997 року народження. Правоохоронці зняли її з потягу на залізничній станції в Дніпропетровській області. Жінка знаходилася в стані алкогольного сп’яніння.

Слідчим Комунарського відділення поліції розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 259 Кримінального Кодексу України (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності). За свою нетверезу витівку молода жінка може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Відділ комунікації поліції Запорізької області