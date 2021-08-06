У Запоріжжі поліція викрила чоловіка, який надав неправдиве повідомлення про замінування Дніпровської ГЕС

Псевдомінером виявився 49-річний житель Запоріжжя. Наразі йому повідомлено про підозру за ч.2 ст.259 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Тривають слідчі дії.

5 серпня вночі близько першої години до Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області по спецлінії «102» надійшло повідомлення від невстановленого чоловіка про замінування Дніпровської ГЕС у місті Запоріжжі.

Для відвернення можливої загрози вибуху було залучено особовий склад Запорізького районного управління поліції та спеціалістів-вибухотехніків. В ході огляду приміщення та прилеглої території гідроелектростанції вибухонебезпечних та інших підозрілих предметів не виявлено.

Вжитими оперативно-пошуковими заходами працівники поліції встановили, що завідомо неправдиве повідомлення про замінування критично важливого об’єкта інфраструктури надав 49-річний житель Запоріжжя. Чоловік на момент здійснення виклику перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Вчора, 5 серпня фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Запорізької області