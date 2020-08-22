У Запоріжжі поліція викрила директора держпідприємства у розтраті державного майна на ₴750 тис.

Фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання про відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

21 серпня слідчі (детективи) Головного управління Національної поліції в Запорізькій області під процесуальним керівництвом прокуратури Запорізької області в ході досудового розслідування кримінального провадження провели ряд санкціонованих обшуків за місцем роботи та проживання директора одного з державних підприємств, в ході яких вилучені речові докази.

Правоохоронці встановили, що у квітні 2019 року посадовець шляхом внесення недостовірних даних, розтратив транспортні засоби та сільськогосподарську техніку, яка перебувала на балансі підприємства на загальну суму близько 750 тисяч гривень, чим спричинив збитки в особливо великому розмірі.

21 серпня, слідчим обласного главку, під процесуальним керівництвом прокуратури області, фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.5 ст.191 (Привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах), ч.1 ст.366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція за цими статтями передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирішується питання про відсторонення директора від займаної посади та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Запорізької області