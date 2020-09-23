У Запоріжжі поліція викрила мережу порностудій

Працівники внутрішньої безпеки Нацполіції та слідчі ГУНП у Запорізькій області встановили діяльність групи осіб, яка займалася виготовленням та розповсюдженням відеопродукції порнографічного характеру через мережу Інтернет.

Наразі під процесуальним керівництвом прокуратури області чотирьом фігурантам вручено підозри, одного з організаторів затримано.

Оперативники Запорізького управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ викрили осіб, які налагодили «бізнес» на виготовленні та збуті порнографії. За одержаними матеріалами слідчі СУ ГУНП у Запорізькій області, під процесуальним керівництвом прокуратури, розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що зловмисники облаштували орендовані квартири під студії, де знімали та розповсюджували через Інтернет інформацію порнографічного характеру.

Спільними діями працівників внутрішньої безпеки НПУ та слідчого управління запорізької поліції, за процесуального керівництва прокуратури, проведено 18 санкціонованих обшуків за місцем проживання фігурантів групи та на адресах розміщення порностудій.

Правоохоронці вилучили комп’ютерну та відеотехніку, речі, які використовувалися при трансляціях моделями, а також банківські картки, мобільні телефони, «чорнові» записи, готівкові кошти та транспортні засоби.

На теперішній час чотирьом учасникам незаконного бізнесу оголошено про підозру. Їхні дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Одного з організаторів групи затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання.

Тривають подальші слідчі дії. Працівники внутрішньої безпеки НПУ проводять перевірку на предмет можливої причетності до злочинної діяльності групи співробітників правоохоронних органів.

Департамент внутрішньої безпеки

Національної поліції України