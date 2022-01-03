У Запоріжжі поліція затримала чоловіка, підозрюваного в умисному вбивстві

Раніше судимий безхатченко в ході сварки наніс кілька ножових поранень своєму товаришу. Фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні умисного вбивства. Слідчі дії тривають.

2 січня о 12.20 годині до відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що у Шевченківському районі міста Запоріжжя в покинутому будинку по провулку Народному помер безхатько. Виїздом на місце події слідчо-оперативною групою виявлено труп 54-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями.

Вжитими оперативно-розшуковими заходами було встановлено, що до скоєння злочину причетний чоловік, не маючий постійного місця мешкання, 1976 року народження.

Так, увечері 30 грудня близько 20 години він разом із своїм знайомим, 1967 року народження розпивали спиртні напої в нежилому будинку, в якому мешкав останній. Під час раптово виниклої між ними сварки 45-річний чоловік схопив ножа та наніс кілька ударів в область шиї. Отримані тілесні ушкодження виявилися несумісними з життям, поранений помер на місці події.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру у скоєнні умисного вбивства.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкцією вказаної статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: У Запоріжжі поліцейські затримали місцевого мешканця за замах на вбивство.

Відділ комунікації поліції Запорізької області