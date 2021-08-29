У Запоріжжі поліція затримала двох чоловіків за фактом стрілянини у середмісті

Троє потерпілих госпіталізовані до медичного закладу. Ще двом лікарі надали допомогу на місці події. Зловмисники намагалися втекти на власному автомобілі, але були затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Близько 5 години ранку до відділу поліції № 1 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що на вулиці Прибережна магістраль біля кафе невідомі відкрили стрільбу. Є постраждалі.

На місце виклику негайно виїхало керівництво обласного главку поліції, слідчо-оперативна група відділу поліції № 1, патрульні наряди, експертна лабораторія, медики швидкої допомоги.

На місці події працівники поліції встановили, що двоє чоловіків біля одного з розважальних закладів під час раптово виниклого конфлікту з пістолетів травматичної дії почали стріляти в опонентів. В результаті п’ять громадян отримали травми, троє з них госпіталізовані. Зловмисники втекли з місця події на власному автомобілі.

Співробітники поліції зібрали інформацію від свідків та очевидців події, вилучили та проаналізували записи з камер відеоспостереження та встановили, що розшукувані пересуваються на автомобілі «Крайслер». Орієнтування на його розшуку було надано всім патрульним нарядам. В районі вулиці Північне шосе зловмисники були зупинені працівниками патрульної поліції. Обидва жителі Запоріжжя 1992 та 1987 року народження.

Наразі вони затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Співробітники поліції вилучили у затриманих два пістолети марки «Форт». Зброя направлена на експертизу.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

За процесуального керівництва окружної прокуратури буде вирішуватися питання про оголошення підозри та обрання затриманих запобіжних заходів.

Нагадаємо: За добу запорізькі поліцейські розкрили два факти незаконного заволодіння автомобілями і затримали правопорушників.

Відділ комунікації поліції Запорізької області