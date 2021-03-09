У Запоріжжі поліція затримала ґвалтівника неповнолітньої дівчини

Раніше засуджений чоловік в стані алкогольного сп’яніння вступив у статеві відносини зі школяркою. Працівники поліції оголосили йому про підозру у скоєнні особливо тяжкого кримінального правопорушення і затримали в порядку статті 208 КПК України.

7 березня о 23:30 до відділення поліції № 1 Запорізького районного управління поліції звернулась жінка 1999 року народження, яка заявила, що у квартирі по вулиці Оптимістичній у Заводському районі її співмешканець зґвалтував 13-річну сестру.

На місце події невідкладно прибули слідчо-оперативна група відділення поліції, та працівники сектору кримінальної поліції. Правоохоронці встановили, що раніше засуджений чоловік 1993 року народження, знаходячись в стані алкогольного сп’яніння, використав безпорадний стан малолітньої потерпілої і неможливість чинити опір та вступив з останньою у статеві відносини природнім способом.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст. 152 (Зґвалтування) Кримінального кодексу України. Поліція затримала чоловіка в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим відділення поліції №1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області за погодженням з місцевою прокуратурою №1 йому оголошено про підозру у скоєнні особливо тяжкого кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Відповідно до інкримінованої фігуранту статті, дії сексуального характеру вчинені щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Триває досудове розслідування.

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Відділ комунікації поліції Запорізької області