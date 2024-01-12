У Запоріжжі посадовець вимагав ₴50 тисяч за дозвіл на розміщення реклами

Завідувач сектору одного із департаментів міської ради зажадав від підприємця 50 тисяч гривень за дозвільні документи на розміщення зовнішньої реклами. Правоохоронці затримали зловмисника на гарячому під час отримання частини затребуваної суми. Фігуранту може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ разом зі слідчими обласного главку поліції під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури викрили керівника одного із департаментів Запорізької міської ради, який з метою особистого збагачення організував корупційну схему.

49-річний посадовець вимагав від суб’єктів господарської діяльності гроші за погодження та видачу дозвільних документів на розміщення зовнішньої реклами в обласному центрі. За свої послуги від одного із міських підприємців зловмисник зажадав 50 тисяч гривень.

11 січня правоохоронці затримали фігуранта під час одержання від громадянина чергової частини визначеної суми за «вирішення питання». Загалом задокументовано отримання ним неправомірної вигоди в сумі 31 тисяча гривень.

Цього ж дня поліцейські провели низку обшуків за місцями роботи та мешкання зловмисника. У результаті заходів виявили та вилучили 2000 гривень та 500 доларів США, п’ять мобільних телефонів, комп’ютерну техніку, блокнот з чорновими записами, документацію. Все вилучене направлено на експертні дослідження.

Посадовця затримали на підставі статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. На цей час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відділ комунікації поліції Запорізької області