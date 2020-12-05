У Запоріжжі посадовця викрили у розтраті більше півмільйона бюджетних коштів, виділених на ремонт дитячих майданчиків

Фігуранту повідомлено про підозру, вирішується питання про відсторонення його від посади та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Слідчі Дніпровського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області розслідують кримінальне провадження, відкрите за фактом розтрати бюджетних коштів однією з посадових осіб Запорізької міської ради.

Під час досудового розслідування встановлено, що заступник голови однієї з районних адміністрацій Запорізької міської ради узгодив проектну – кошторисну документацію та акти виконаних робіт, в яких були невірно застосовані будівельні норми та правила, що діяли на момент їх складання на території України. Таким чином посадовець вчинив розтрату бюджетних коштів на суму понад 530 тисяч гривень.

Наразі слідчим, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2, 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Вирішується питання про відсторонення чиновника від посади та обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо: Запорізькі слідчі закінчили досудове розслідування відносно громадян, які скоїли кілька розбійних нападів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області