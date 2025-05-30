У Запоріжжі повідомили про підозру кримінальнику, який побив сусіда та погрожував убивством

Інформація про чоловіка, який систематично тероризує мешканців багатоповерхівки в Шевченківському районі міста, поширилася в соціальних мережах та набула резонансу. Сьогодні, після проведених слідчих заходів, дії правопорушника отримали належну правову оцінку.

10 квітня 44-річний містянин з кримінальним минулим під час раптового конфлікту ударив сусіда в обличчя, спричинивши легкі тілесні ушкодження.

17 квітня через тривалі неприязні стосунки озброєний ножем правопорушник під вікном квартири, розташованої на першому поверсі, публічно висловлював погрози її власникам. Свідками події стали інші мешканці будинку. Інцидент зафіксували камери й відеоспостереження.

У межах досудового розслідування дізнавачі відділу №3 (Шевченківський) Запорізького районного управління поліції зібрали необхідні докази та повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 1 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) та ч. 1 ст. 129 (Погроза вбивством) Кримінального кодексу України. Найсуворіша санкція інкримінованих статей передбачає до двох років обмеження волі. Остаточне рішення щодо покарання зухвалого порушника ухвалить суд.

Відділ комунікації поліції Запорізької області