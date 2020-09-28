У Запоріжжі припинили злочинну діяльність 44-річного чоловіка, який займався сутенерством

У фігуранта поліцейські вилучили гроші, отримані від незаконної діяльності, пов’язаної з організацією надання оплатних сексуальних послуг. Тривають слідчі дії.

Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Запорізькі області отримали інформацію про те, що на території міста Запоріжжя місцевий мешканець 1975 року народження займається втягненням жінок у заняття проституцією: знаходить дівчат з приємною зовнішністю, розміщує оголошення про їх роботу, здійснює супровід та охорону, отримує кошти за надання ними інтимних послуг.

23 вересня оперативники викрили факт надання зловмисником за грошову винагороду 25-річної жінки для надання послуг сексуального характеру. Таку «угоду» сутенер оцінив у тисячу гривень.

У фігуранта поліцейські вилучили гроші, отримані від незаконної діяльності. Окрім того, в ході санкціонованого обшуку за місцем мешкання чоловіка та його автомобіля правоохоронці виявили та вилучили робочі записи, мобільні телефони, а також зіп-пакети з речовиною рослинного походження, вагою близько п’яти грам.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення організатору незаконного «бізнесу» про підозру за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Крім того, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ознаками злочину у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин та притягнення до адміністративної відповідальності повію за правопорушення, передбачене ст. 181-1 (Заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Запорізької області