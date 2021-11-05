У Запоріжжі проведено заходи з видворення з країни громадянина Грузії, неодноразово судимого за корисливі злочини

Поліцейські в межах своїх повноважень звернулися до Управління державної міграційної служби в області з поданням про притягнення до адміністративної відповідальності та примусове видворення 43-річного кримінального іноземця, який звільнився з пенітенціарної установи на території області та не мав законних підстав для перебування в Україні.

4 листопада працівники Управління міграційної поліції ГУНП в Запорізькій області спільно з інспекторами Управління державної міграційної служби провели заходи з видворення громадянина Грузії, який звільнився після відбування покарання в державній установі «Бердянська виправна колонія (№77)», розташованій у місті Бердянськ Запорізької області. Вказана особа відбувала покарання за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

За поданням управління міграційної поліції ГУНП в Запорізькій області та адміністративним позовом УДМС у Запорізькій області, відносно зазначеного іноземця 1978 року народження, Бердянським міськрайсудом 2 листопада винесено рішення про його примусове видворення за межі України та поміщення до Пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України.

4 листопада, після звільнення кримінального іноземця з місць позбавлення волі, у відношенні даного громадянина Грузії було складено адміністративний протокол за ст. 203 (Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення та прийнято рішення про адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень.

Того ж дня співробітниками УМП ГУНП в Запорізькій області та працівниками УДМС України в Запорізькій області його було супроводжено та поміщено до Миколаївського пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства з послідуючим примусовим видворенням за межі України.

Такі заходи спрямовані на недопущення вчинення повторних правопорушень на території нашої держави раніше судимими громадянами інших країн.

Нагадаємо: У Запоріжжі поліцейські викрили чоловіка у незаконному зберіганні наркотичних засобів.

Відділ комунікації поліції Запорізької області