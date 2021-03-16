У Запоріжжі раніше судимий чоловік стріляв у таксиста

Пістолет у нападника вилучили, вирішується питання про повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу.

Подія сталася 15 березня, о десятій годині вечора.

До відділку №5 Запорізького районного управління поліцій в Запорізькій області звернувся 24-річний мешканець Запоріжжя. Хлопець розповів, що у вільний час працює таксистом. Під час чергового виклику пасажир заявив йому, що в нього не вистачає грошей на оплату проїзду. Виникла суперечка, пасажир витяг пістолет та зробив декілька пострілів у таксиста, спричинивши йому тілесні ушкодження.

На місце події прибули правоохоронці, в тому числі й слідчо-оперативна група. Особу зловмисника вдалося встановити, ним виявився 37-річний запоріжець, який вже був судимий за розбійні напади.

Зброю вилучили. Ймовірно це пневматичний пістолет, його направили на експертизу. Наразі вирішують питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. // forpost.media