У Запоріжжі розкрито резонансне вбивство місцевого посадовця

Співробітники поліції встановили осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Одного з фігурантів затримали в Києві, іншого оголосили в розшук. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 11 червня вранці у середмісті Запоріжжя кілер здійснив п’ять пострілів у 38-річного керівника одного з департаментів обласної ради. Від отриманих поранень потерпілий помер під час реанімаційних заходів.

Для розкриття злочину було задіяно максимальну кількість особового складу оперативних, слідчих та превентивних підрозділів поліції. Поліцейські допитали понад 1500 людей, які могли бути свідками вбивства. Відпрацювали відеозаписи майже 140 камер відеоспостереження, для встановлення обставин призначено низку експертиз.

Масштабна робота тривала понад два тижні.

У результаті проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів були встановлені двоє фігурантів – чоловіки 21 та 33 років, обидва – жителі інших регіонів країни.

Слідством встановлено, що декілька днів зловмисники відслідковували жертву та готувалися вчинити задумане. При цьому вони вдавалися до заходів конспірації.

У день злочину в спланований час кілери чекали на посадовця біля його будинку. Коли той вийшов з під’їзду, один з чоловіків здійснив п’ять пострілів з вогнепальної зброї.

Після цього фігуранти виїхали з міста та переховувалися на території інших областей.

Оперативники управління карного розшуку запорізької поліції встановили місцезнаходження одного з них. Його затримали на підставі ст. 207 Кримінального процесуального кодексу України та доставили до Запоріжжя, де за рішенням суду взяли під варту. Іншого фігуранта оголосили в розшук. Під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури обом зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

За адресами, де переховувались підозрювані, проведені обшуки, в результаті яких вилучено речові докази, а також транспортні засоби, на яких вони пересувалися під час підготовки до реалізації вчиненого злочину та покинули Запоріжжя після вбивства. Усе вилучене направлено для проведення відповідних експертиз. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації поліції Запорізької області