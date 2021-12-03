У Запоріжжі скасовано виправдувальний вирок фігуранту у справі подвійного вбивства

Дніпровський апеляційний суд скасував попереднє рішення щодо виправдання чоловіка, відомого в місті як лідер активістів. В серпні 2016 року він звинувачувався в умисному вбивстві подружжя. У разі визнання доказів обвинувачення, підсудному загрожує довічне позбавлення волі.

Лідер групи так званих активістів Запоріжжя – 37-річний мешканець міста наразі є підсудним за скоєння подвійного вбивства.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення умисного вбивства двох осіб та замаху на умисне знищення чужого майна шляхом підпалу у серпні 2016 року.

В ході досудового розслідування були зібрані беззаперечні докази причетності до вчинення цих кримінальних правопорушень 37-річного чоловіка, який був знайомим вбитого подружжя. В січні 2017 року обвинувальний акт було спрямовано на розгляд до Жовтневого районного суду. Але у 2019 році колегією суддів фігуранта провадження було виправдано.

Сторона обвинувачення постійно домагалася перегляду справи, прокуратура направляла апеляційні скарги до Верховного суду України. Проте через неявку сторони захисту, судові засідання тривалий час переносились.

Нарешті наприкінці листопада 2021 року Дніпровським апеляційним судом виправдувальний вирок було скасовано. Новий розгляд справи буде відбуватися у Жовтневому районному суді Запоріжжя. У разі визнання доказів обвинувачення, підсудному загрожує довічне позбавлення волі.

Активна громадська діяльність підсудного теж викликає сумніви. Так, 1 грудня за ухвалою суду, оперативники внутрішньої безпеки Національної поліції України, Управління стратегічних розслідувань та слідчі поліції Запоріжжя провели санкціонований обшук у організатора групи так званих активістів. Під час обшуку вилучені агітаційні листівки, до кожної з яких прикріплена грошова купюра у якості оплати за розклеювання.

В листівках містилась інформація із закликами непокори державним органам влади, створення альтернативних гілок влади, а також захоплення державних будівель і споруд.

Крім того, за день до проведення обшуку аналогічна печатна продукція була виявлена на електричних опорах, будинках, крамницях у місті Вільнянськ.

За даним фактом підрозділом дізнання відкрито кримінальне провадження за ст. 295 «Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку» Кримінального кодексу України

Відділ комунікації поліції Запорізької області