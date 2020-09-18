У Запоріжжі співробітники поліції викрили жінку, яка розповсюджувала відео з дитячою порнографією

В ході санкціонованого обшуку співробітники поліції вилучили у місцевої жительки ноутбук, на якому зберігалося більше 60 відеофайлів з порнографічним відео за участю дітей. Жінці загрожує до десяти років позбавлення волі.

17 вересня за сприянням Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, співробітники запорізького управління спільно зі слідчим Хортицького відділення поліції, під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури на підставі ухвали Хортицького районного суду Запоріжжя в рамках відкритого кримінального провадженні за ознаками ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів що містить дитячу порнографію) Кримінального кодексу України провели санкціонований обшук.

З квартири 46-річної мешканки вулиці Василя Сергієнка поліцейські вилучили один ноутбук та один системний блок, на яких зберігалася інформація порнографічного характеру, в тому числі дитячою. З комп’ютерних носіїв вилучено більше 60 файлів з дитячим порнографічним відео-контентом. За попередніми даними слідства, фігурантка тривалий час займалася завантаженням та розповсюдженням цієї продукції.

Вилучену техніку направили на проведення відповідних експертиз. Після надходження висновків експертів буде прийняте рішення щодо оголошення жінці про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів що містить дитячу порнографію) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Нагадаємо: запорізька поліція виявила розповсюджувача відео з дитячою порнографією.

Відділ комунікації поліції Запоріжжя