У Запоріжжі судитимуть членів організованої групи наркозбувачів

Зловмисники реалізовували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок», які розвозили на власних автівках, при цьому, для конспірації своєї незаконної діяльності постійно змінювали номерні знаки транспортних засобів. Гроші за «товар» отримували на електронні гаманці. Після оплати клієнтам надсилали фото про місце розташування «закладки» та їх координати.