У Запоріжжі судитимуть членів організованої групи наркозбувачів

Зловмисники продавали наркотики та психотропи через чотири Інтернет-крамниці
Організувала наркобізнес 22-річна місцева жителька. Разом із 26-річним співмешканцем вона створила та адмініструвала чотири Інтернет-крамниці з продажу канабісу, амфетаміну та пігулок екстазі. Для збуту заборонених речовин лідерка угруповання залучила двох чоловіків: 1993 та 1995 року народження.
Зловмисники реалізовували наркотичні засоби та психотропні речовини шляхом «закладок», які розвозили на власних автівках, при цьому, для конспірації своєї незаконної діяльності постійно змінювали номерні знаки транспортних засобів. Гроші за «товар» отримували на електронні гаманці. Після оплати клієнтам надсилали фото про місце розташування «закладки» та їх координати.
Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у фігурантів канабіс, пігулки екстазі, марки ЛСД, банківські картки, автомобільні номери, сім-картки та фасувальні матеріали, а діяльність наркокрамниць заблокували.
Наразі слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, а обвинувальний акт скерували до суду для розгляду по суті.
Зловмисникам загрожує ув’язнення на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.