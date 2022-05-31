У Запоріжжі судитимуть зловмисника, який викрав військове майно на суму понад півмільйона гривень
За процесуального керівництва Запорізької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт стосовно сержанта з матеріального забезпечення однієї з військових частин ЗС України за фактом викрадення військового майна (ч. 4 ст. 410 КК України).
Встановлено, що вказаний військовослужбовець упродовж лютого-березня 2022 року викрав військове майно, а саме: бронежилети, каски, матраци та інші товари на загальну суму понад 560 тис. гривень.
В результаті оперативно-розшукових дій військове майно віднайдено, вилучено та повернуто до військової частини.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі слідчого відділу (з дислокацією у м. Запоріжжя) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі, під час проведення якого матеріальні збитки, завдані державі, відшкодовано в повному обсязі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину й не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Спеціалізована прокуратура
у військовій та оборонній сфері
Південного регіону