У Запоріжжі судитимуть членів ОЗГ, які реалізовували сурогатний алкоголь на території області

Троє місцевих мешканців налагодили діяльність зі збуту сидру, який виготовлявся з порушенням вимог ДСТУ та становив загрозу для здоров’я споживачів. Встановлено близько десяти точок продажу фальсифікованого напою на території Запоріжжя та області. Наразі фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину. Тривають слідчі дії.

Махінації у сфері незаконного обігу підакцизних товарів викрили працівники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР НПУ разом зі слідчими слідчого управління ГУНП в Запорізькій області.

Під час досудового розслідування встановлено, що директор місцевого товариства налагодив діяльність зі збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, за своїми смаковими показниками схожими на сидр. Сурогат виготовлявся шляхом розбавлення непідготовленої води неякісним етиловим спиртом та додаванням штучних ароматизаторів і хімічних домішок, що є порушенням вимог ДСТУ.

З метою отримання більшого прибутку, фігурант залучив до злочинної схеми свою 39-річну дружину та 40-річного знайомого. Кожен з учасників виконував покладені на нього обов’язки відповідно до визначених ролей. Дружина, володіючи навичками маркетингу та будучи фізичною особою-підприємцем, реалізовувала фальсифікований товар у своєму торгівельному кіоску. Товариш, у свою чергу, займався транспортуванням та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Встановлено близько десяти торгівельних закладів у Запоріжжі та області, куди фігуранти реалізовували неякісні алкогольні напої, які несли загрозу для здоров’я та життя споживачів.

Під час проведення санкціонованого обшуку у підсобному приміщенні товариства слідчі під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури виявили та вилучили 16 кег об’ємом 50 літрів кожна, обладнання та сировину для виготовлення сурогатного алкоголю.

Усім учасникам організованого злочинного групування повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 204 (Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує покарання у вигляді штрафу від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів підозрюваним.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Запорізької області