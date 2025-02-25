У Запоріжжі судитимуть експравоохоронця, який «зливав» ритуальникам дані про померлих

Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який незаконно передавав дані з закритої інформаційної бази представникам ритуального бізнесу.

За даними слідства, ексслужбовець, працюючи в правоохоронному органі Запоріжжя, мав доступ до закритого державного порталу, де зберігалася інформація про померлих громадян та їхніх родичів. Скориставшись цим, він вирішив продавати ці дані, включно з номерами телефонів, представникам поховального бізнесу.

Отримуючи таку інформацію, підприємці одразу зв’язувалися з родичами померлих та пропонували свої послуги.

Щоб схема працювала безперервно, колишній правоохоронець залучив до неї свою дружину, надавши їй логін і пароль для доступу в закриту базу.

Загалом зафіксовано понад 300 випадків передачі конфіденційної інформації.

Державне бюро розслідувань