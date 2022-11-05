У Запоріжжі судитимуть інтернет-шахрая, який «продавав авто» та «евакуював громадян»

Аферист опублікував у мережі оголошення про продаж авто, а отримавши передплату від клієнтки, зник. Під час досудового розслідування за цим злочином поліцейські розплутали цілий клубок його правопорушень. Виявилось, що зловмисник також заробляв легкі гроші за схемою «евакуаційні перевезення громадян». Наразі відомо про шістьох жертв псевдоперевізника з різних регіонів України.

31 жовтня слідчими відділу поліції № 5 Запорізького районного управління під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням 28-річного жителя Запоріжжя у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Встановлено, що раніше судимий місцевий мешканець за допомогою свого телефону на відомому торгівельному Інтернет-ресурсі розмістив фейкове оголошення про продаж автомобіля іноземного виробництва. Жертвою пройдисвіта стала запоріжанка. У якості передплати жінка перерахувала на банківську картку «продавця» 1500 гривень. Проте ані авто, ані своїх грошей потерпіла не побачила. Зловмисник більше не виходив на зв’язок.

Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем мешкання фігуранта поліцейські вилучили мобільний телефон, банківські картки та стартові пакети різних мобільних операторів, які використовувалися в злочинній діяльності.

Також правоохоронці отримали виписки з банківських установ за рахунками фігуранта та записи з камер відеоспостереження про зняття ним грошових коштів.

Таким чином, у результаті слідчих дій правоохоронці не тільки задокументували протиправну діяльність зловмисника щодо псевдопродажу іномарки, а й викрили його причетність до інших популярних у військовий час інтернет-шахрайств.

У його гаджеті виявлені листування з громадянами щодо здійснення транспортних перевезень з тимчасово окупованих територій України, що свідчать про невиконання фігурантом узятих на себе зобов’язань.

У месенджері з трьох облікових записів виявлено розповсюдження повідомлень щодо надання послуг із виготовлення документів для виїзду за кордон, а також здійснення транспортних перевезень пасажирів у загальнодоступних групах. Аналогічні повідомлення виявлені при перегляді мобільного додатку відомої соціальної мережі.

Правоохоронці опрацювали отримані джерела інформації та з’ясували, що фігурант зареєструвався в телеграм-каналі й створив оголошення на відомому Інтернет-сайті, де у тематичних групах пропонував пасажирські та вантажні перевезення. Втім, займатись евакуацією та поїздками чоловік не збирався. За фейкові послуги вимагав передплату від 300 до 500 гривень. Отримавши гроші, зловмисник блокував клієнтів і не виконував зобов’язання. Кошти отримував на власні банківські картки та свого родича.

Таким чином, упродовж травня-червня поточного року аферист ошукав щонайменше шістьох осіб – мешканців Запорізької, Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Полтавської областей. За попередніми підрахунками, розмір заподіяних збитків близько 3000 гривень.

У рамках відкритого кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст.190 (Шахрайство, вчинене повторно) Кримінального кодексу України, встановлюються інші епізоди злочинної діяльності зловмисника.

Поліцейські просять людей, які також постраждали від дій зловмисника, невідкладно звернутися до поліції за телефонами 063-950-96-17, 095-687-57-59 або 102.

Відділ комунікації поліції Запорізької області