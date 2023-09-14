У Запоріжжі судитимуть організаторів мережі підпільних гральних закладів

Кіберполіцейські встановили вісьмох осіб, які створили мережу підпільних гральних закладів у різних районах обласного центру зі щомісячним прибутком у майже 3 млн грн.

Заклади, в яких всупереч законодавству надавали доступ до азартних ігор, виявили кіберполіцейські Запоріжжя спільно зі слідчими главку області під процесуальним керівництвом Запорізької окружної прокуратури.

У березні цього року правоохоронці за силової підтримки спецпризначенців КОРДу провели низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів та в орендованих ними приміщеннях – гральних залах у різних районах обласного центру. Вилучено ігрові автомати, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, блокноти із записами тощо.

Організував «бізнес» 38-річний чоловік, який наразі перебуває в одній із установ виконання покарань Дніпропетровської області. Спритник до найменших деталей продумав злочинну схему, керував діями своїх підлеглих та розподіляв прибутки від незаконної діяльності між членами групи. За його дорученням спільники підшукували нежитлові приміщення для облаштування гральних закладів, організовували пошук нових гравців та підтримували діяльність закладів. Члени угруповання використовували розроблені організатором засоби конспірації.

Щомісячний прибуток від цієї протиправної діяльності складав майже 3 млн грн.

Наразі обвинувальний акт стосовно восьми осіб скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковані, залежно від участі у злочинній діяльності, за кількома статтями Кримінального кодексу:

– ч. 2 ст. 203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

– ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Обвинуваченим може загрожувати до восьми років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції Національної поліції України