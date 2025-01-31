У Запоріжжі судитимуть правоохоронців, які вкрали у померлого пенсіонера майже ₴800 тисяч

Працівники ДБР за сприяння ДВБ Нацполіції завершили досудове розслідування щодо двох правоохоронців, які вкрали у померлого самотнього пенсіонера понад 799 тис. грн. під час слідчих дій.

Обвинувальний акт направлено до суду.

У жовтні 2023 року на місце події правоохоронців викликали сусіди пенсіонера. Вони запідозрили, що самотній чоловік помер. За викликом приїхали двоє правоохоронців.

Пенсіонер дійсно помер, а представники правоохоронних органів на місці події вирішили скористатися ситуацією. Вони вказали понятими знайомих громадян та без їхньої участі обшукали квартиру. Знайдені 20 тисяч доларів та банківські картки вони забрали собі.

Аби скористатися картками правоохоронці також забрали мобільний телефон померлого. Через нього вони отримали доступ до рахунків і згодом зняли з них ще 65 тисяч гривень. Загальна сума коштів, які вони вкрали у померлого, склала 799 тис. гривень.

Обидва фігуранти обвинувачуються у зловживанні службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди, крадіжці у великих розмірах, що вчинена за попередньою змовою групою осіб, викраденні офіційних документів, несанкціонованому втручанні в роботу інформаційної (автоматизованої) системи (ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 185, ч. 1 ст. 357, ч. 2 ст. 361 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Крім цього у одного з напарників під час обшуків були виявлені незареєстровані боєприпаси.

Тож він на додаток обвинувачується у зберіганні, придбанні бойових припасів без передбаченого законом дозволу, легалізації майна, набутого злочинним шляхом та складанні неправдивих офіційних документів (ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 366 КК України).

Наразі один фігурант звільнений з лав правоохоронних органів, другий відсторонений від посади.

Процесуальне керівництво здійснює Запорізька обласна прокуратура.

Державне бюро розслідувань