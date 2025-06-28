У Запоріжжі судитимуть правозахисника, який за гроші обіцяв громадянину «порятунок» від мобілізації

Адвокат, який обіцяв вже мобілізованому чоловіку допомогти з виготовленням медичних та інших документів для уникнення проходження служби і зняття з військового обліку, постане перед судом. Йому загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Викрили та задокументували злочин оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області ДСР Нацполіції разом зі слідчими обласного главку поліції та працівниками Державної прикордонної служби України.

Під час досудового розслідування встановлено, що правозахисник підшукав матір, у якої мобілізували сина. За 15000 доларів він обіцяв жінці організувати виготовлення фіктивних документів, які б підтверджували непридатність сина до служби з подальшим виключенням з військового обліку. Такі документи дали б можливість йому без перешкод виїхати за межі країни.

Слідчі зібрали докази злочинних дій фігуранта. Йому інкримінували ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (Незакінчений замах на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом сприяння порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб) та ч. 2 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Наразі поліцейські завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні та скерували обвинувальний акт до суду.

Відділ комунікації поліції Запорізької області