У Запоріжжі судитимуть учасників банди, які здійснювали розбійні напади та викрадали людей

Прокурори Запорізької обласної та Шевченківської окружної прокуратур скерували до суду обвинувальний акт стосовно 3-х членів озброєної банди за фактом розбійних нападів, вимагання передачі чужого майна з погрозою насильства, незаконного заволодіння транспортним засобом у поєднанні з насильством, викрадення людини (ст. 257, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 146 КК України).

Розслідуванням встановлено, що на початку 2024 року житель Запоріжжя, маючи досвід вчинення корисливих злочинів, спланував легкий спосіб збагачення за рахунок майна інших громадян.

Чоловік особисто підібрав зі свого оточення двох спільників та утворив озброєну злочинну групу, на меті якої було вчинення низки тяжких та особливо тяжких злочинів.

Озброївшись холодною зброєю та боєприпасами, учасники банди викрадали місцевих жителів, які мали заощадження. Вимагаючи повернення неіснуючого боргу, підозрювані застосовували до своїх жертв фізичну силу, моральне приниження та погрожували зброєю. Діючи в такий спосіб, банда отримала від потерпілих дві автівки та грошові кошти.

Незаконну діяльність озброєної злочинної групи було припинено спільними зусиллями правоохоронців.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі відділу поліції № 4 Головного управління Нацполіції в Запорізькій області за оперативного супроводу УСР в Запорізькій області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Запорізька обласна прокуратура