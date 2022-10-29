У Запоріжжі ветеринари-хабарники «настригли» з підприємців 400 000 гривень

До її організації та функціонування корупційної схеми причетні посадові особи районної державної лікарні ветеринарної медицини.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції та слідчі відділу поліції №1 Запорізького районного управління поліції, посадовці збирали гроші з підприємців, які реалізують продукцію на місцевому ринку. Якщо відмовлялися, їм не видавали ветеринарні документи, а відтак підприємці не мали змоги реалізувати свій товар.

Сьогодні, 28 жовтня, поліцейські затримали одного з учасників корупційної схеми під час одержання чергового «траншу». В ході слідства правоохоронці встановили, що фігуранти отримали від підприємців неправомірної вигоди на загальну суму понад 400 000 гривень.

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому посадовцю районної державної лікарні ветеринарної медицини. Після проведення процесуальних заходів буде прийматися рішення про повідомлення підозри і його спільникам.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, процесуальне керівництво здійснює Вознесенівська окружна прокуратура м. Запоріжжя.

За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачене покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України