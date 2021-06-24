У Запоріжжі викрадачі кабелю порізали патрульного поліцейського

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

23 червня близько 15 години співробітники Управління патрульної поліції під час несення служби, на вулиці Рекордній у Запоріжжі, виявили двох невідомих осіб, які намагалися викрасти телефонний кабель з телекомунікаційного колодязя. Патрульні зупинилися біля чоловіків, аби завадити скоєнню злочину. Натомість, правопорушники на зауваження правоохоронців не реагували, поводились агресивно.

У ситуації, що склалася, поліцейським довелося застосувати фізичну силу щоб припинити протиправні дії, на що один з порушників наніс патрульному ножове поранення в область плеча.

На місці події працювали оперативники та слідчо-оперативна група Запорізького районного управління поліції.

Вжитими заходами співробітники відділу кримінальної поліції встановили зловмисників. Ними виявилися місцеві мешканці 1991 та 1972 років народження. Старшого з фігурантів, який наніс поліцейському тілесні ушкодження, наразі затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За даним фактом слідчим, під процесуальним керівництвом окружної прокуратури, відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального Кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до п’яти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Запорізької області